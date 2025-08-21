Спецпосланник Трампа передал замдиректору ЦРУ орден Мужества, полученный от Путина. Награду посмертно дали ее сыну, который погиб на войне в Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф вручил российский орден Мужества Джулиане Глосс — заместителю директора ЦРУ, чей сын Майкл воевал на стороне РФ в Украине и погиб в 2024 году. Об этом сообщил CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

8 августа CBS News сообщил, что президент России Владимир Путин во время визита Уиткоффа в Москву передал ему награду для Джулианы Глосс. CNN отмечает, что многими это было воспринято как «дипломатический укол», учитывая что погибший Майкл Глосс был сыном высокопоставленной сотрудницы ЦРУ. Однако, как пишет CNN, Уиткофф воспринял это по-другому, так как для него самого, чей сын умер во время эпидемии опиоидов, потеря ребенка — «травмирующее переживание, выходящее за рамки геополитики». Поэтому он счел целесообразным вручить награду матери Глосса.

«Она плакала вместе с мужем», — рассказал CNN представитель администрации Дональда Трампа.

«Весной 2024 года Джулиан Галлина [Глосс] и ее семья пережили невообразимую личную трагедию, когда ее сын Майкл Глосс, страдавший психическими расстройствами, погиб во время боевых действий в Украине. ЦРУ считает смерть Майкла личным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности», — заявил телеканалу представитель ЦРУ.

Майкл Глосс — сын американских военных. Его мать Джулиан занимает пост замдиректора ЦРУ, а отец Ларри — ветеран Военно-морских сил США и глава компании Security Information Systems, которая создает программное обеспечение, в том числе для Минобороны США.

О гибели Майкла Глосса в Украине писали в конце апреля «Важные истории». Он приехал в Россию в августе 2023 году, посетил несколько городов, а затем попал в российскую армию, заключив контракт с Минобороны РФ. Его отправили в 137-й полк ВДВ (воинская часть 41450) в Рязани, он уехал на фронт в декабре 2023 года. Глосс погиб 4 апреля 2024 года. Точные обстоятельства его гибели неизвестны. Его похороны прошли в США спустя восемь месяцев, 21 декабря 2024 года.

СBS News утверждал, что Путин якобы передал Уиткоффу советскую награду орден Ленина. В СССР орден Ленина вручали в том числе иностранным гражданам. После распада Советского Союза орденом Ленина никого не награждали.

