В США опиоидный кризис объявлен национальным бедствием. Насколько все серьезно?

Президент США Дональд Трамп 10 августа объявил, что скоро объявит ситуацию с распространением опиоидов и большим количеством смертей от передозировок национальным бедствием. По словам Трампа, серьезность проблемы очевидна, а официально признавать факт национального бедствия он пока не стал по бюрократическим причинам — но сделает это непременно и в ближайшее время. «Медуза» рассказывает, насколько все в США серьезно — и откуда взялась эта проблема.

«Я официально заявляю, что это чрезвычайная ситуация. Это серьезная проблема, мы с такой еще не сталкивались. Мы подготовим [необходимые акты], чтобы признать ситуацию национальным бедствием», — заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Джерси, где он проводит отпуск. Президент США подтвердил очевидное: в Северной Америке сейчас продолжает разворачиваться крупнейшая в истории государства эпидемия опиатной зависимости.

Ежегодно в США от передозировок умирают десятки тысяч человек. По предварительной оценке The New York Times, в 2016-м жертвами передозировок стали от 59 до 65 тысяч человек; это больше, чем ежегодно погибают в автокатастрофах. Примерно две трети всех смертей от передозировок связаны с героином и другими опиоидами. Число смертей неуклонно растет с начала 1990-х, в последние 10 лет количество смертельных случаев приема тяжелых наркотиков увеличивается все быстрее и быстрее. Для сравнения: в России количество смертей от передозировок примерно в десять раз меньше.

Опиоидный кризис хорошо исследован, за работы о нем давали Пулитцеровскую премию. Исследователи и журналисты связывают распространение опиоидной зависимости в первую очередь с рецептурными обезболивающими, такими как оксиконтин и викодин. С начала 1990-х годов в США сложилась врачебная практика, предписывающая помогать пациентам с хроническими болями — и прописывать им сильные обезболивающие с опиоидами. Как следует из иска штата Огайо к производителям обезболивающих, фармакологические компании преуменьшали опасность лекарств и утверждали, что зависимость у пациентов встречается крайне редко и не представляет серьезной проблемы. Это действительно так, если давать пациентам опиоиды в больничных условиях: даже долговременный прием очищенного от примесей героина, которым снимают боль у тяжелых пациентов в Великобритании, редко вызывает зависимость, пишет The Los Angeles Times.

Оксиконтин появился на американском рынке в середине 1990-х. Как утверждали производители препарата, действие оксиконтина длится 12 часов, то есть пациенту с хронической болью достаточно пить по таблетке утром и вечером, чтобы чувствовать себя лучше. В действительности, как следует из расследования The LA Times, даже в лабораторных исследованиях перед выпуском оксиконтина на рынок не достигался 12-часовой эффект. Когда пациенты жаловались врачам, что действия лекарства им не хватает, то врачи по рекомендации создателей оксиконтина предписывали им не принимать таблетки чаще, а повышали дозировку, но сохраняли 12-часовой интервал между приемами. В итоге люди, которые пришли в клиники за лекарством от хронических болей, сами того не понимая, ощущали синдром отмены.

Еще одна причина распространения опиатной зависимости в США — доступность таких таблеток. Врачи, следуя рекомендациям выписывать обезболивающие при проявлении хронических болей, часто выписывали их людям, которым никакие таблетки на самом деле не требовались. Это происходило и происходит до сих пор в неблагополучных регионах США; обезболивающие на основе опиоидов даже называют «деревенским героином» из-за их популярности в американской глубинке.

Рано или поздно любой врач понимает, что пациент ходит к нему не за лекарством от боли, а за наркотиком, — и перестает прописывать лекарства или отказывается повышать дозировку. Оксиконтин доступен и у наркодилеров, но часто люди переходят на героин, а также на получивший широкую популярность в США фентанил. Это синтетический опиат, который более чем в 100 раз сильнее морфина по действию.

Фентанил выглядит как белый порошок, плохо растворимый в воде, даже нескольких крупиц порошка может быть достаточно для инъекции. Именно он наиболее опасен для наркопотребителей с точки зрения смертельной передозировки, поскольку на глаз отмерить необходимую дозу крайне трудно. К тому же люди, употребляющие наркотики, часто не знают, насколько разбавлен наркотик и какую именно модификацию фентанила они покупают — а они отличаются по силе действия. Иногда фентанил продают под видом героина, и это обычно ведет к передозировке.

В Канаде еще в 2015 году фентанил был объявлен национальной угрозой здоровью населения, а, например, в Эстонии в свое время он практически полностью вытеснил героин. В медицине фентанил в виде пластырей и таблеток применяется для снятия боли у онкологических пациентов. Есть версия, что именно газ на основе фентанила был запущен во время операции по освобождению заложников в Театральном центре на Дубровке в 2002 году в Москве; в результате операции около 130 заложников погибли. Именно фентанил (в таблетках) привел к смерти певца Принса, в доме которого нашли большое количество рецептурных опиоидов.

В последние несколько лет благодаря тому, что пресса и наркологи смогли привлечь внимание к эпидемии опиатной зависимости, в США стали выписывать меньше обезболивающих, вызывающих зависимость, отмечает Vox, однако количество смертей от передозировок по-прежнему растет. Какие именно меры будет принимать Трамп по борьбе с эпидемией, он не рассказал — и до последнего времени считалось, что объявлять чрезвычайное положение он не будет.