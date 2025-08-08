CBS News: Путин передал спецпосланнику Трампа награду для замдиректора ЦРУ, чей сын погиб на войне в Украине

Президент России Владимир Путин вручил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу награду для передачи Джулианне Глосс — заместителю директора ЦРУ, чей сын Майкл воевал на стороне РФ в Украине и погиб. Об этом пишет CBS News со ссылкой на несколько источников.

Телекомпания утверждает, что Путин якобы передал Уиткоффу советскую награду орден Ленина. Это произошло в Москве 6 августа, когда спецпосланник Трампа приезжал на переговоры с российским президентом.

Официального подтверждения этой информации нет.

В СССР орден Ленина вручали в том числе иностранным гражданам. После распада Советского Союза орденом Ленина никого не награждали. Имеет ли CBS News в виду какую-то другую награду, не уточняется. В Белом доме, ЦРУ и Кремле публикацию не комментировали.

Майкл Глосс — сын американских военных. Его мать Джулиан занимает пост замдиректора ЦРУ, а отец Ларри — ветеран Военно-морских сил США и глава компании Security Information Systems, которая создает программное обеспечение, в том числе для Минобороны США.

О гибели Майкла Глосса в Украине писали в конце апреля «Важные истории». Он приехал в Россию в августе 2023 году, посетил несколько городов, а затем попал в российскую армию. Его отправили в 137-й полк ВДВ (воинская часть 41450) в Рязани, он уехал на фронт в декабре 2023 года. По словам одного из сослуживцев, Глосса отправили в штурмовые отряды. В это время подразделения 137-го полка находились северо-западнее Соледара в Донецкой области.

Глосс погиб 4 апреля 2024 года, сообщила его семья в некрологе, не упоминая, что это произошло в Украине. Точные обстоятельства его гибели неизвестны. Похороны Глосса прошли в США спустя восемь месяцев, 21 декабря 2024 года. В ЦРУ позже подтвердили гибели Глосса. «[Семья Глосса] пережила невообразимую личную трагедию весной 2024 года, когда их сын Майкл Глосс, который страдал от проблем с психическим здоровьем, погиб, сражаясь в конфликте в Украине», — заявил представитель управления.

