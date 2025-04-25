На войне в Украине погиб 21-летний сын замдиректора ЦРУ. Он служил в рязанском полку ВДВ, выяснили «Важные истории»

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21-летний американец Майкл Глосс, подписавший контракт с Минобороны РФ, погиб в ходе российско-украинской войны, выяснили «Важные истории».

Майкл Глосс — сын американских военных. Его мать Джулиан Глосс занимает пост замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США, а отец Ларри Глосс — ветеран Военно-морских сил США и глава компании Security Information Systems, которая создает программное обеспечение, в том числе для Минобороны США.

Майкл Глосс попал в российскую армию в 2023 году после того, как несколько месяцев путешествовал по миру. Как выяснили «Важные истории», Глосс уехал из США не позднее зимы 2023-го, бросив учебу в колледже. Сперва он жил в Италии, затем отправился в Израиль, откуда его депортировали. Следующие несколько месяцев он провел в Турции, где посетил «Балканский сбор» — слет сообщества , а также помогал устранять последствия землетрясения в провинции Хатай.

Знакомый Глосса, у которого он останавливался в Стамбуле, рассказал «Важным историям», что американец «постоянно говорил о всяком негативе — о бедности, о крахе цивилизаций». «Он был убежден, что гегемония Запада уходит и что скоро ее заменит », — рассказал собеседник издания. Другой знакомый Глосса в Турции сообщил, что Глосс смотрел видео о Палестине и «был очень зол на Америку». «Начал думать о том, чтобы поехать в Россию. Он хотел воевать с США. Но по-моему, на него сильно повлияли видео с теориями заговора», — рассказал собеседник издания.

Майкл Глосс приехал в Россию в августе 2023 года. Прежде чем получить российскую визу, Глосс просил знакомых, чтобы ему помогли сделать приглашение в РФ. Он по-разному объяснял, зачем едет в Россию: одним говорил, что хочет выучить русский язык, другим — что намерен получить гражданство, третьим — чтобы развивать свой экологический проект. Он пересек границу Грузии и России 12 августа, следует из данных пограничной службы, изученных изданием.

В течение месяца Глосс посетил Владикавказ, Таганрог, Волгоград и Москву. 1 сентября Глосс сообщил, что его виза истекает через неделю, а 3 сентября он начал искать жилье в Вене и Братиславе. Еще через два дня, 5 сентября, данные о Майкле Глоссе появились в системе : в качестве адреса указан пункт вербовки на контрактную службу в армии РФ на улице Яблочкова, а «квартирой» — кабинет медосвидетельствования под номером 302. Как отмечает издание, этот адрес указывали иностранцам, которые приезжали в Москву, чтобы заключать контракт с Минобороны РФ для участия в войне.

Следующие дни Майкл Глосс провел в тренировочном центре «Авангард» в Московской области, следует из фотографий, сделанных в центре в это время. Тогда же Глосс создал аккаунт во «ВКонтакте» под именем Хамза Али и вступил в несколько групп, в том числе «Романтика русских деревень» и «Мы из СССР». Он также опубликовал видео с названием «Путин заявил о необходимости создания независимой Палестины», а также ролик из Израиля, в подписи к которому обвинил израильских военных в «обстреле мирных израильтян» в кибуце 7 октября 2023 года.

После двух недель тренировок группу Майкла Глосса, в основном состоявшую из граждан Непала, вывезли на автобусе в воинскую часть. Он попал в 137-й полк ВДВ (воинская часть 41450) в Рязани, выяснили «Важные истории». Один из сослуживцев Глосса рассказал, что у американца было «свое видение, чем он может быть полезен на фронте». «В колледже он изучал строительство и инженерное дело, поэтому все его мысли были связаны с изобретениями и нововведениями», — рассказал сослуживец. Глосс уехал на фронт в декабре 2023 года. «Если не ошибаюсь, после подготовки его отправили в штурмовые отряды», — рассказал сослуживец. В это время подразделения 137-го полка находились северо-западнее Соледара в Донецкой области.

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Майкл Глосс погиб 4 апреля 2024 года, сообщила его семья в некрологе, не упоминая, что это произошло в Украине. В тот день телеграм-канал 106-й дивизии, в которую входит рязанский полк, сообщал, что десантники проводили наступление под Раздоловкой и Веселым в Донецкой области. Точные обстоятельства гибели Глосса неизвестны. Его похороны прошли в США спустя восемь месяцев, 21 декабря 2024 года. Подруга Глосса по «Балканскому сбору», поговорившая с его сестрой, рассказала, что российские власти связались с семьей американца и заявили, что он умер в Украине.

Один из участников Rainbow family сообщил, что Глосс говорил ему, что пошел в российскую армию, чтобы получить российский паспорт, а не для того, чтобы воевать. Сослуживец американца по части в Рязани рассказал, что Глосс «был ярым сторонником России и любил ее», а в ходе войны «не собирался брать в руки оружие». Никто из членов семьи погибшего не ответил на просьбы «Важных историй» об интервью.