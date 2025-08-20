Суд в Москве заочно арестовал журналистку Юлию Таратуту по делу о неисполнении обязанностей «иноагента»

Перовский суд Москвы заочно арестовал ведущую телеканала «Дождь» и главного редактора Wonderzine Юлию Таратуту по делу об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статья 330.1 УК), сообщили ТАСС в суде.

Дело против журналистки возбудили в марте 2025 года по требованию прокуратуры Москвы. По версии следствия, Таратута «не представила в уполномоченный орган информацию, представление которой предусмотрено законодательством».

До этого журналистку не менее двух раз штрафовали из-за несоблюдения законодательства об «иноагентах».

Минюст РФ объявил Юлию Таратуту «иностранным агентом» в декабре 2022 года. Журналистка живет и работает за пределами России, где ее объявили в розыск.