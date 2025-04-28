Ведущую телеканала «Дождь» Юлию Таратуту объявили в розыск

МВД России объявило в розыск журналистку, ведущую телеканала «Дождь», главного редактора Wonderzine Юлию Таратуту, следует из базы розыска МВД. Первым внимание на это обратило издание «Медиазона» 28 апреля.

В сообщении МВД говорится, что Таратуту разыскивают «по статье УК». В марте Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента».

Уголовное дело против журналистки возбудили по требованию прокуратуру Москвы. Таратуту не менее двух раз штрафовали из-за несоблюдения законодательства об «иноагентах».

Минюст РФ объявил Юлию Таратуту «иностранным агентом» в декабре 2022 года. Она живет и работает за пределами России.