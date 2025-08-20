МВД России объявило в розыск блогера Алекса Лесли

Блогер Александр Кириллов (Алекс Лесли) объявлен в розыск, следует из материалов в базе розыска МВД России. На карточку Лесли обратили внимание «Осторожно, новости» и агентство «Москва».

В карточке говорится, что блогера разыскивают «по статье УК». В июне Следственный комитет возбудил в отношении блогера дело о склонении к изнасилованию (часть 4 статьи 33, часть 1 статьи 131 УК) — после жалоб жительниц Москвы на домогательства участников тренинга Лесли.

Алекс Лесли получил известность в 2018 году после расследования Алексея Навального о миллиардере Олеге Дерипаске. Благодаря книге и инстаграму последовательницы Лесли Насти Рыбки Навальный установил, что Дерипаска отдыхал на яхте вместе с бывшим вице-премьером российского правительства Сергеем Приходько. Лесли живет за пределами России.

Москвички жаловались на последователей блогера

Женщины жалуются на домогательства на улицах Москвы: незнакомые мужчины хватают их за ягодицы. Это задание от «секс-гуру» Алекса Лесли Возможно, вы помните его по истории с Олегом Дерипаской и Настей Рыбкой

