Президент Украины Владимир Зеленский назвал «абсолютно показательными и циничными» российские удары по Харькову, Запорожью и гражданской инфраструктуре в других частях страны.

В посте в телеграм-канале Зеленский обратил особое внимание на то, что удары были нанесены в день, когда он и лидеры европейских стран встречаются в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

«Все хотят достойного мира и настоящей безопасности», — написал Зеленский, подчеркнув, что именно в этот момент россияне наносят удары по Украине.

«Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы принизить дипломатические усилия», — считает президент Украины.

Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну надо завершать. И услышать «стоп» должна именно Москва.

Зеленский также отдельно отметил российский удар по азербайджанской нефтебазе в Одессе, нанесенный в ночь на 18 августа, назвав его «ударом по нашим отношениям и по энергетической независимости».

Встреча Зеленского и лидеров европейских стран с Трампом должна состояться днем 18 августа в Вашингтоне (в Европе будет вечер). 15 августа Трамп отдельно встречался на Аляске с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Харькове в ночь на 18 августа несколько российских дронов ударили по пятиэтажному жилом дому. Погибли, по последним данным, семь человек, в том числе пятеро членов одной семьи, включая двух детей. Не менее 30 человек пострадали.

В Запорожье в результате российского удара в ночь на 18 августа погибли, по данным областной администрации на момент написания новости, три человека, более 20 человек пострадали.

