Российская армия ударила по Запорожью. Повреждены предприятие и автобус, ранены 17 человек

Вооруженные силы РФ нанесли два ракетных удара по городу Запорожье утром 18 августа, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

По его словам, в результате атаки загорелись магазины и остановка общественного транспорта, поврежден маршрутный автобус. Кроме того, повреждения получили жилые дома и цех предприятия (какого именно, он не уточнил).

По данным украинских властей на 10:50 утра известно, что ранения получили 17 человек, состояние нескольких пострадавших оценивается как тяжелое. В МВД Украины сообщили, что одного из раненых с многочисленными ожогами достали из ямы, образовавшейся на месте удара, его пытаются реанимировать.