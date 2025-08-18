Российские дроны второй раз за 10 дней атаковали азербайджанскую нефтебазу в Одесской области

В ночь на 18 августа российские дроны атаковали Одесскую область, в результате чего произошел пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пострадавших и погибших нет. В сообщении ГСЧС не уточняется, по какому именно объекту был нанесен удар.

Азербайджанское издание Minval вскоре сообщило, что российские беспилотники ударили по нефтебазе азербайджанской государственной компании SOCAR в Одесской области.

«Это была серия прямых попаданий, после чего возник пожар. Повреждены все резервуары, здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушено ограждение», — говорится в сообщении издания.

О том, что российские дроны атаковали азербайджанскую нефтебазу в Одесской области, утром 18 августа также написал российский провоенный телеграм-канал «Два майора».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска нанесли «сознательный удар» по принадлежащему азербайджанской компании энергетическому объекту в Одессе.

Это не первый российский удар по нефтебазе азербайджанской компании в Украине. Российские беспилотники атаковали нефтебазу SOCAR в Одесской области в ночь на 8 августа. В результате удара четверо сотрудников получили ранения. Сообщалось, что поврежден трубопровод дизельного топлива. Через два дня Зеленский провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они осудили «целенаправленные авиаудары» России по нефтебазе.

6 августа Минэнерго Украины сообщало, что ВС РФ нанесли удар по компрессорной станции в Одессе, через которую проходит маршрут прокачки азербайджанского газа в Украину и Европу.

Украина в конце июля сообщила о подписании первого контракта на закупку азербайджанского газа в Европу. Соглашение было заключено с компанией SOCAR.