ВС РФ ударили по станции перекачки азербайджанского газа в Одессе. Z-блогеры назвали это «подарком Алиеву»
Российские военные в ночь на 6 августа нанесли удар по компрессорной станции в Одессе, через которую проходит маршрут прокачки азербайджанского газа в Украину и Европу. Об этом сообщило Минэнерго Украины.
По утверждению ведомства, в атаке участвовали «десятки беспилотников». Минэнерго заявило, что удар направлен «против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе».
Популярный провоенный российский блогер Юрий Подоляка назвал удар «большим подарком „другу“ Ильхаму Алиеву». Его мнение, отмечает «Агентство», процитировали «Московский комсомолец» и телеканал «Царьград». Ударом «по демонстративной игре Азербайджана в интересах Запада» также назвал произошедшее ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Минобороны РФ удар не комментировало.
Украина в конце июля сообщила о подписании первого контракта на транзит азербайджанского газа в Европу. Пока поставки идут в тестовом режиме.
Отношения между Россией и Азербайджаном в последние месяцы находятся в серьезном кризисе. Причины этого — крушение самолета AZAL в Актау, а также уголовные дела против лидеров азербайджанской диаспоры в России, на которые Баку ответил задержанием российских граждан.