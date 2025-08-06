ВС РФ ударили по станции перекачки азербайджанского газа в Одессе. Z-блогеры назвали это «подарком Алиеву»

Российские военные в ночь на 6 августа нанесли удар по компрессорной станции в Одессе, через которую проходит маршрут прокачки азербайджанского газа в Украину и Европу. Об этом сообщило Минэнерго Украины.

По утверждению ведомства, в атаке участвовали «десятки беспилотников». Минэнерго заявило, что удар направлен «против отношений с Азербайджаном, США и партнерами в Европе».

Популярный провоенный российский блогер Юрий Подоляка назвал удар «большим подарком „другу“ Ильхаму Алиеву». Его мнение, отмечает «Агентство», процитировали «Московский комсомолец» и телеканал «Царьград». Ударом «по демонстративной игре Азербайджана в интересах Запада» также назвал произошедшее ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Минобороны РФ удар не комментировало.

Украина в конце июля сообщила о подписании первого контракта на транзит азербайджанского газа в Европу. Пока поставки идут в тестовом режиме.

Отношения между Россией и Азербайджаном в последние месяцы находятся в серьезном кризисе. Причины этого — самолета AZAL в Актау, а также уголовные дела против лидеров азербайджанской диаспоры в России, на которые Баку задержанием российских граждан.

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