Зеленский и Алиев созвонились и осудили российский авиаудар по азербайджанской нефтебазе в Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они осудили «целенаправленные авиаудары России» по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR на территории Украины, говорится в пресс-релизе офиса президента Азербайджана.

Речь шла также об ударах по другим объектам Азербайджана, расположенным на украинской территории, и по газокомпрессорной станции, которая транспортирует в Украину азербайджанский газ.

Зеленский в своем сообщении об этом разговоре упоминает, что проинформировал Азербайджан о российских ударах по украинским энергетическим объектам. «Украина считает это целенаправленной попыткой России заблокировать энергетические пути, которые гарантируют нам и другим европейским странам энергетическую независимость», — добавил он.

Кроме того, президент Украины поздравил Алиева с договоренностями между Баку и Ереваном, которых удалось достичь, по его словам, с помощью президента США Дональда Трампа.

Удар по компрессорной станции в Одессе, через которую проходит маршрут прокачки азербайджанского газа в Украину и Европу, российские войска нанесли в ночь на 6 августа, сообщало Минэнерго Украины. За несколько дней до этого, в конце июля, Украина впервые получила газ из Азербайджана по Трансбалканскому коридору — так называют магистральный газопровод, проходящий по территории Украины, Молдовы, Румынии, Болгарии и Турции. В ночь на 8 августа российские беспилотники нанесли удар по нефтебазе азербайджанской SOCAR в Одесской области.

Украина с Азербайджаном сближаются на фоне охлаждения отношений между Москвой и Баку. Одной из причин этого стало крушение самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевшего из Баку в Грозный и по предварительным данным, подбитого российской ПВО во время отражения налета украинских беспилотников. Алиев потребовал от России признать вину и выплатить компенсации пострадавшим. Путин признал ответственность только частично.

В конце июня между Россией и Азербайджаном разгорелся дипломатический скандал, начавшийся после того, как в Екатеринбурге прошли массовые задержания представителей азербайджанской диаспоры из-за убийства двадцатилетней давности. В ходе задержаний двое фигурантов дела, братья Гусейн и Зияддин Сафаровы, погибли. Причиной их смерти экспертиза, проведенная в Баку, назвала тяжелый посттравматический шок, вызванный многочисленными телесными повреждениями. Азербайджан в ответ задержал в Баку более 10 россиян по подозрению в контрабанде наркотиков и киберпреступлениях. В суде на них были видны следы избиений.

Читайте также

Азербайджан унижает Россию, Армения стремится в ЕС. Получается, Кремль потерял всякое влияние на Кавказе? Обсуждаем с Томасом де Ваалом — одним из главных исследователей региона

Читайте также

Азербайджан унижает Россию, Армения стремится в ЕС. Получается, Кремль потерял всякое влияние на Кавказе? Обсуждаем с Томасом де Ваалом — одним из главных исследователей региона