В Белом доме Трамп готовится встречаться с Зеленским и обсуждать завершение войны в Украине. Россия наносит удар дронами по жилому дому в Харькове Фотографии

В Вашингтоне в понедельник, 18 августа, должна состояться встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, а также лидеров нескольких европейских стран, на которой будет обсуждаться возможность окончания войны. Перед этим, 15 августа, Трамп на Аляске встречался с президентом РФ Владимиром Путиным. Главной темой их переговоров была Украина. В день переговоров в Анкоридже украинский дрон врезался в жилой дом в Курске, погиб один человек, более 10 пострадали. В ночь на 18 августа в Харькове российские дроны ударили в жилой пятиэтажный дом в Индустриальном районе. Погибли, по последним данным на момент публикации, семь человек, в том числе пятеро членов одной семьи — отец, мать, 16-летний подросток, полуторагодовалая девочка и бабушка. Пострадали не менее 30 человек, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по жилому дому был нанесен целенаправленный удар ранним утром, когда люди мирно спали. «Террор в чистом виде. Террор, которому нет ни объяснения, ни оправдания», — написал он в телеграм-канале. 18 августа объявлен в Харьковской области днем траура. «Медуза» публикует фотографии из Харькова.

State Emergency Service of Ukraine in Kharkiv region / Reuters / Scanpix / LETA

Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA Vitalii Hnidyi / Reuters / Scanpix / LETA

Kharkiv Regional Prosecutorʼs Office / Anadolu / Getty Images Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

