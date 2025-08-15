Украинский дрон попал в жилой дом в Курске. Один человек погиб, 10 ранены

Украинский беспилотник врезался в девятиэтажный жилой дом на улице Союзной в Курске в ночь на 15 августа. В здании на четырех верхних этажах начался пожар, повреждены квартиры, сообщил глава региона Александр Хинштейн. Спасатели ликвидировали возгорание. По словам Хинштейна, взрывной волной выбило окна в соседних домах и школе.

На момент публикации заметки известно, что в результате случившегося погибла 45-летняя местная жительница, ранения получили 10 человек, в том числе ребенок 2010 года рождения. По меньшей мере один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Внимание. На видео есть мат.

Жильцов поврежденного дома временно разместили в соседней школе. Власти пообещали выплатить пострадавшим жильцам компенсации.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских дрона, в том числе 13 в Курской области.