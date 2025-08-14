На Аляску, где пройдет встреча Путина и Трампа, вылетел Ил-96 из «кокаинового дела»

Самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» с бортовым номером RA-96023, который фигурировал в материалах «кокаинового дела», вылетел из Москвы в Анкоридж. Там 15 августа пройдет встреча президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа.

На борт обратили внимание издания «Верстка» и «Система». По данным мониторингового сервиса Flightradar24, Ил-96 вылетел из московского аэропорта Внуково около 8 утра 14 августа. Вскоре он прибудет в крупнейший город Аляски. Кто находится на борту Ил-96, неизвестно. ТАСС предполагает, что на нем летит «одна из передовых групп», которая занимается подготовкой встречи Путина и Трампа.

Самолеты отряда «Россия» занимаются перевозкой чиновников и первых лиц государства. Лайнером Ил-96 с номером RA-96023 пользовался Николай Патрушев, когда возглавлял российский Совет Безопасности (сейчас он — помощник президента РФ). В 2024 году этот самолет летал в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что борт использовался для ротации российских дипломатов. В 2018-м на этом же Ил-96 высланные Великобританией российские дипломаты и их семьи возвращались в Москву.

Ил-96 с номером RA-96023 также фигурировал в материалах операции против наркоторговцев, которые спрятали в здании российского посольства в Буэнос-Айресе чемоданы с кокаином. Фото и видео с этим самолетом публиковали власти Аргентины. Чемоданы, где кокаин заменили на муку, доставили из Аргентины в Москву именно на этом Ил-96 в декабре 2017-го.

В феврале 2018 года стало известно, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. В рамках международной операции в Москве были задержаны Виктор Калмыков и Иштимир Худжамов, а также бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов. Предполагаемого организатора контрабанды, бизнесмена Андрея Ковальчука задержали в Германии и отправили в Россию летом 2018 года. Сам бизнесмен заявлял через адвокатов, что оставил на хранение в посольстве кофе, алкоголь, подарки и личные вещи, а случившееся считает провокацией. В 2022 году фигуранты дела получили сроки от 13 до 18 лет колонии. Их признали виновными в покушении на контрабанду, незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере.