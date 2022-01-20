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Фигурантам «дела об аргентинском кокаине» дали от 13 до 18 лет колонии

Источник: Интерфакс

Дорогомиловский суд Москвы на основании вердикта присяжных приговорил четверых фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию к срокам от 13 до 18 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Юроша, который защищает ключевого обвиняемого, бизнесмена Андрея Ковальчука

Ковальчука приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1,8 миллиона рублей. Еще трое фигурантов — Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов — получили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.

Защита Ковальчука собирается обжаловать приговор.

Ковальчука, Калмыкова, Абянова и Худжамова обвинили в покушении на контрабанду, незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере. Они вину не признали.

В декабре 2021 года коллегия присяжных признала подсудимых виновными, но заслуживающими снисхождения. Прокурор просил суд назначить фигурантам дела сроки от 15 до 19 лет лишения свободы. 

О «кокаиновом деле»

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