Фигурантам «дела об аргентинском кокаине» дали от 13 до 18 лет колонии
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Дорогомиловский суд Москвы на основании вердикта присяжных приговорил четверых фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию к срокам от 13 до 18 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Сергея Юроша, который защищает ключевого обвиняемого, бизнесмена Андрея Ковальчука
Ковальчука приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 1,8 миллиона рублей. Еще трое фигурантов — Иштимир Худжамов, Виктор Калмыков и бывший завхоз российского посольства в Аргентине Али Абянов — получили 13, 16 и 17 лет лишения свободы соответственно.
Защита Ковальчука собирается обжаловать приговор.
Ковальчука, Калмыкова, Абянова и Худжамова обвинили в покушении на контрабанду, незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере. Они вину не признали.
В декабре 2021 года коллегия присяжных признала подсудимых виновными, но заслуживающими снисхождения. Прокурор просил суд назначить фигурантам дела сроки от 15 до 19 лет лишения свободы.