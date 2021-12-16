Гособвинение запросило для фигурантов «дела об аргентинском кокаине» сроки до 19 лет колонии

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В ходе прений сторон в Дорогомиловском суде Москвы прокурор попросил приговорить четверых обвиняемых по о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию к срокам от 15 до 19 лет лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда и адвоката Сергея Юроша, который защищает ключевого фигуранта дела Андрея Ковальчука.

Для Ковальчука обвинение запросило 19 лет строгого режима и штраф в размере 1,8 миллиона рублей, рассказал защитник. Остальным подсудимым — Иштимиру Худжамову, Виктору Калмыкову и Али Абянову — 15, 17 и 18 лет соответственно со штрафом в полтора миллиона рублей каждому, уточнили в суде.

По словам Юроша, защита будет настаивать на оправдательном приговоре.

Андрея Ковальчука, Виктора Калмыкова, Али Абянова и Иштимира Худжамова обвиняют в покушении на контрабанду, незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере. 13 декабря коллегия присяжных признала подсудимых виновными, но заслуживающими снисхождения. Сами они вину не признают.

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