Присяжные признали фигурантов дела о контрабанде кокаина из Аргентины виновными, но заслуживающими снисхождения

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Коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт четверым фигурантам уголовного дела о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Дорогомиловского суда Москвы.

Присяжные посчитали Андрея Ковальчука, Виктора Калмыкова, Али Абянова и Иштимира Худжамова виновными, но заслуживающими снисхождения. Всем четверым предъявлено обвинение в покушении на контрабанду, незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в особо крупном размере.

Никто из фигурантов дела вину не признает.

Обсуждение вердикта присяжных состоится 16 декабря, уточнили в суде. Как отмечает «Интерфакс», благодаря решению присяжных подсудимым больше не грозит пожизненный срок, который допускает предъявленное им обвинение.

В феврале 2018 года стало известно, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с кокаином. По версии следствия, их оставил бывший завхоз посольства Али Абянов. В рамках международной операции были задержаны пять фигурантов дела: трое — Абаянов, Калмыков и Худжамов — в Москве, двое — в Аргентине.

Летом 2018 года предполагаемого организатора контрабанды, бизнесмена Андрея Ковальчука задержали в Германии и отправили в Россию. По данным « », на момент ареста Ковальчук работал в российском посольстве в Берлине. писал, что он называл себя «человеком, приближенным к силовым структурам».

Сам бизнесмен считает, что случившееся — провокация аргентинской полиции и американских спецслужб для дискредитации российской дипмиссии в Аргентине. По его словам, он оставил на хранение в посольстве кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.

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