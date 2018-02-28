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Подозреваемый в контрабанде кокаина в Россию заявил о провокации американских спецслужб

Интерфакс
08:31, 28 февраля 2018
Надежный источник

Андрей Ковальчук, которого подозревают в организации контрабанды наркотиков, назвал все происходящее провокацией, которую совместно организовали аргентинская полиция и американские спецслужбы. Об этом рассказал его адвокат Владимир Жеребенков.

Целью этой акции, по версии Ковальчука, была дискредитация российской дипломатической миссии в Аргентине, где обнаружены наркотики. Жеребенков вновь заявил, что Ковальчук оставлял на хранение в посольстве кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.

«У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают, что он покупал именно кофе. Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет», — заявил адвокат.

Ковальчук, который находится в Германии, заявил, что предоставит доказательства своей невиновности. Будет ли он возвращаться в Россию, не уточняется.

Российский суд заочно арестовал Ковальчука по подозрению в организации контрабанды наркотиков из Аргентины в Россию. В рамках этого дела в России задержаны трое человек, в том числе бывший завхоз российского посольства.
Поводом для возбуждения дела стало обнаружение в школе на территории посольства почти 400 килограммов кокаина, который был упакован в чемоданы. Чемоданы с мукой вместо кокаина доставили в Москву, где получателей груза задержали.
Российский МИД категорически отверг предположения, что в поставках кокаина могли участвовать сотрудники дипмиссии. В Кремле также отрицают, что для контролируемой спецслужбами пересылки груза в Россию использовали самолет секретаря Совбеза Николая Патрушева — номер его борта опубликован аргентинской жандармерией.

«Кокаиновое дело»

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