Подозреваемый в контрабанде кокаина в Россию заявил о провокации американских спецслужб

Андрей Ковальчук, которого подозревают в организации контрабанды наркотиков, назвал все происходящее провокацией, которую совместно организовали аргентинская полиция и американские спецслужбы. Об этом рассказал его адвокат Владимир Жеребенков.

Целью этой акции, по версии Ковальчука, была дискредитация российской дипломатической миссии в Аргентине, где обнаружены наркотики. Жеребенков вновь заявил, что Ковальчук оставлял на хранение в посольстве кофе, алкоголь, подарки и личные вещи.

«У него есть все чеки, квитанции и свидетели, которые подтверждают, что он покупал именно кофе. Посудите сами, если он наркобарон, которого из него делают, то странно, что у него весь этот товар лежит больше года под лестницей и никакой реакции с его стороны нет», — заявил адвокат.

Ковальчук, который находится в Германии, заявил, что предоставит доказательства своей невиновности. Будет ли он возвращаться в Россию, не уточняется.