Telegram заблокировал канал хакерской группировки BlackMirror, где публиковали и продавали переписки российских чиновников

Администрация мессенджера Telegram заблокировала «за и вымогательство» канал хакерской группировки BlackMirror. Внимание на блокировку одним из первых обратило издание «Новая газета Европа».

Все публикации канала BlackMirror были удалены, включая посты, которые пользователи пересылали в личные переписки и избранное. Теперь в ленте канала пользователи видят сообщение: «Этот канал был заблокирован за доксинг и вымогательство».

На канале BlackMirror публиковали переписки и «слитые» документы российских чиновников и бизнесменов. Авторы канала также предлагали выкупить опубликованные архивы заинтересованным лицам, пишет «Новая газета Европа».

Основатель Telegram Павел Дуров 11 августа анонсировал, что администрация мессенджера начнет блокировать каналы «за доксинг и вымогательство». По его словам, блокировка по этой причине будет означать, что у Telegram есть доказательства того, что администраторы канала «публиковали порочащие посты, а затем удаляли их в обмен на плату от жертв».

С 2022 года администраторы нескольких телеграм-каналов получили реальные сроки по обвинениям в вымогательстве денег у российских чиновников и бизнесменов за отсутствие негативных публикаций о них. «Медуза» и The Bell выяснили, что задержания авторов телеграм-каналов инициировало руководство «Ростеха». В 2025-м госкорпорация предложила ввести уголовную статью о «блоке на негатив» в телеграме — и сажать за это на срок до 10 лет.

Расследование «Медузы» и The Bell

Теперь всех можно грести под себя Как «Ростех» — компания, поставляющая оружие для войны, — пытается «очистить» рынок телеграм-каналов. Расследование Светланы Рейтер и Ирины Панкратовой

