«Ростех» предложил ввести в УК наказание за «блок на негатив» в телеграм-каналах и сажать за это на срок до 10 лет

Госкорпорация «Ростех» предложила ввести в Уголовный кодекс ответственность за так называемый блок на негатив — когда администраторы сообщества (например, телеграм-канала) требуют от людей взятку за нераспространение негативной информации о них. Компания направила соответствующее предложение главе комитета Госдумы по безопасности Василию Пискареву, пишет РБК.

Авторы инициативы предлагают дополнить УК статьей 163.1 «Склонение к передаче имущества или права на имущество или совершению других действий имущественного характера». Наказанию, по версии «Ростеха», должно подлежать склонение к таким действиям за нераспространение, удаление или опровержение сведений, «позорящих потерпевшего или его близких», распространенных в том числе в СМИ, интернете и мессенджерах, при отсутствии признаков вымогательства.

В качестве наказания «Ростех» предлагает ограничение свободы до двух лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то наказание ужесточается — до пяти лет лишения свободы. Если же были использованы сведения, позорящие несовершеннолетнего, и действия были совершены организованной группой, то лишать свободы предлагается на срок до десяти лет.

Письмо «Ростеха», направленное Пискареву, подписано директором по особым поручениям госкорпорации Василием Бровко. В нем говорится, что интеграция цифровых технологий в социальные процессы способна в том числе негативно влиять на их динамику. В качестве примера в письме приводится деятельность администраторов телеграм-каналов «Тушите свет», «Политуправа», «Компромат», «Как-то вот так», «Кремлевский мамковед» и других, которых ранее осудили по статье 163 УК «Вымогательство».

Василий Пискарев не подтвердил и не опроверг получение предложения «Ростеха», отметив только, что его комитет сейчас работает над большим количеством законопроектов.

В марте 2023 года «Медуза» и The Bell выпустили совместное расследование, в котором рассказывалось, как по инициативе руководства «Ростеха» в России преследуют авторов анонимных телеграм-каналов. В материале говорилось, что внутри «Ростеха» за телеграм отвечает директор по особым поручениям Василий Бровко — муж Тины Канделаки. Дела о «блоках на негатив» в анонимных телеграм-каналах начали возбуждать в 2022 году. В 2023 и 2024 году суды вынесли несколько приговоров по этим делам в отношении владельцев и администраторов каналов по статье о вымогательстве.

Самое заметное дело — против администраторов канала «Тушите свет», который связан с Ксенией Собчак. Дело появилось после того, как телеграм-канал, который посвящен светской журналистике, в октябре 2022 года опубликовал пост о посещении главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым дня рождения экс-главы «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева. Появление публикации, как следует из представленных адвокатом Чемезова на суде документов, «создало потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровья» главы «Ростеха» и других гостей. По этому делу в феврале 2024 года суд в Москве приговорил коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно, Media» Кирилла Суханова к семи с половиной годам колонии строгого режима. Двум другим фигурантам дела — бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому и бывшему журналисту Life Тамерлану Бигаеву — суд назначил по семь лет колонии строгого режима. Их обвинили в том, что они потребовали у Чемезова 11 миллионов рублей за «блок» на выход негативного материала в телеграм-канале «Тушите свет». Позже назначенные сроки сократили на два года.

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