Суд смягчил приговор коммерческому директору «Осторожно, Media» Кириллу Суханову по делу вымогательстве у главы «Ростеха»

Мосгорсуд сократил на два года срок коммерческому директору медиахолдинга Ксении Собчак «Осторожно, Media» Кириллу Суханову по делу вымогательстве (пункт «б» части 3 статьи 163 УК) у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

Также суд смягчил приговор еще двоим фигурантам этого дела — бывшему главреду Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и бывшему журналисту Life Тамерлану Бигаеву.

Суханову в итоге назначили пять с половиной лет колонии вместо семи с половиной; Романовскому и Бигаеву — по пять вместо семи.

О задержании Кирилла Суханова стало известно в конце октября 2022 года. Его, а вместе с ним Романовского и Бигаева обвинили в том, что они потребовали у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей за «блок» на выход негативного материала в телеграм-канале «Тушите свет».

Дело, как выяснила «Медуза» из материалов следствия, появилось после того, как телеграм-канал «Тушите свет» опубликовал пост о посещении Чемезовым дня рождения бывшего главы «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева. Появление публикации, как следовало из представленных адвокатом Чемезова на суде документов, «создало потенциальную угрозу безопасности жизни и здоровья» не только главы «Ростеха», но и других гостей.

В ноябре 2022 года Собчак принесла извинения главе «Ростеха» за «действия коллег». В феврале 2024 года Хамовнический районный суд Москвы приговорил Суханова к семи с половиной годам колонии, а Романовского и Бигаева — к семи. Обвинение просило для Суханова восемь лет колонии, а для Романовского и Бигаева — по семь с половиной. Собчак назвала приговор несправедливым и написала, что «выполнила все, все договоренности, чтобы было смягчение».

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