Дуров анонсировал блокировку телеграм-каналов, продающих «блок на негатив»

Telegram будет блокировать каналы «за и вымогательство», заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

В конце июля он призвал пользователей Telegram жаловаться ему или команде мессенджера, если они сталкивались с шантажом и вымогательством:

«Мы видим, как мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их отдать [редкие номера и имена пользователей Telegram]. Также поступают сообщения о каналах, которые вымогают деньги, угрожая слить личную или конфиденциальную информацию. <…> Мы не намерены это терпеть».

Сегодня Дуров сообщил, что получил сотни жалоб, на основании которых до конца недели будет заблокировано «множество» телеграм-каналов.

«Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали порочащие посты, а затем удаляли их в обмен на плату от жертв. Некоторые даже были пойманы на продаже так называемых „защитных блоков“ [или „блоков на негатив“] — платы, которую жертвы должны внести, чтобы избежать нападок», — написал основатель Telegram.

С 2022 года администраторы сразу нескольких телеграм-каналов получили реальные сроки по обвинениям в вымогательстве денег у российских чиновников и бизнесменов за отсутствие негативных публикаций о них («блок на негатив»).

В 2023 году «Медуза» и The Bell выпустили расследование о том, что задержания авторов телеграм-каналов инициировало руководство «Ростеха». В 2025-м госкорпорация предложила ввести уголовную статью о «блоке на негатив» в телеграме — и сажать за это на срок до 10 лет.

Расследование «Медузы» и The Bell

Теперь всех можно грести под себя Как «Ростех» — компания, поставляющая оружие для войны, — пытается «очистить» рынок телеграм-каналов. Расследование Светланы Рейтер и Ирины Панкратовой

Расследование «Медузы» и The Bell

Теперь всех можно грести под себя Как «Ростех» — компания, поставляющая оружие для войны, — пытается «очистить» рынок телеграм-каналов. Расследование Светланы Рейтер и Ирины Панкратовой