ВС РФ нанесли ракетный удар по учебному подразделению украинских Сухопутных войск. Один человек погиб, более 10 получили ранения

Командование Сухопутных войск ВСУ сообщило о российском ракетном ударе по одному из учебных подразделений, в результате которого есть погибший и раненые.

В сообщении, распространенном Сухопутными войсками утром 12 августа, говорится, что был получен сигнал о ракетной опасности, но «несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов».

По данным на 09:00 было известно об одном погибшем военном и 11 получившим ранения разной степени тяжести. Еще 12 человек, сообщили представители Сухопутных войск, обратились за медицинской помощью с контузиями и острым стрессом.

Другие подробности, в том числе, в каком регионе находился учебный центр, не уточняются.

Учебные центры ВСУ неоднократно становились целями российских ударов. Так, 1 июня в результате удара российской ракеты «Искандер» по полигону в Днепропетровской области погибли 12 человек, еще более 60 ранены. После этого командующий Сухопутных войск ВСУ Михаил Драпатый ушел в отставку. В июне-июле удары по полигонам и учебным центрам продолжились. 29 июля в результате удара по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ в Черниговской области погибли три человека, 18 получили ранения.