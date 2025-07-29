Российские военные нанесли ракетный удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ. Три человека погибли, 18 ранены

Армия РФ вечером 29 июля нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ, сообщила пресс-служба военного ведомства.

Где именно был нанесен ракетный удар, не сообщается. По данным местных СМИ, речь идет о полигоне в Черниговской области.

«Несмотря на меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава. По состоянию на 21:30 известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих», — заявили украинские военные.

В ВСУ начали служебное расследование, пообещав привлечь к ответственности должностных лиц, если будет установлено, что их действия или бездействие привели к гибели и ранению военнослужащих.