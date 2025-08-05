Politico: в ЕС обсуждают санкции против Китая — из-за поставок Москве двигателей для дронов под видом холодильных установок
В Евросоюзе готовят санкции против Китая из-за поддержки Москвы в войне против Украины, пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата.
«После августа мы будем добиваться введения санкций», — сказал источник издания (почему установлен такой срок — не уточняется). По данным Politico, к этому решению дипломатов подтолкнуло расследование Reuters, опубликованное в июле. В нем говорилось, что российский военный завод «Купол» тайно закупает у Китая двигатели для беспилотников через подставные компании под видом «промышленных холодильных установок», чтобы обойти санкции.
По словам собеседника Politico, ЕС знал о поставках китайских дронов в Россию еще до появления расследования, но оно «вызвало тревогу в Брюсселе». Претензии Китаю предъявили 15 стран, но Пекин либо отрицал свою причастность, либо отказывался отвечать.
«Доклад точен и показывает, что роль Китая усиливается как количественно, так и качественно. Можно с уверенностью сказать, что без поддержки Китая война сейчас выглядела бы совсем иначе», — говорит источник Politico.
Агентство Reuters давно отслеживает сотрудничество Китая и России в оборонной сфере. В сентябре 2024 года Reuters сообщало, что год назад на ижевском электромеханическом заводе «Купол», который входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей», началась сборка новых ударных беспилотников большой дальности под названием «Гарпия-А1» с использованием китайских двигателей и деталей. Позже агентство писало, что Россия запустила программу по разработке и производству ударных беспилотников на заводе в Китае.