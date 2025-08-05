В Евросоюзе готовят санкции против Китая из-за поддержки Москвы в войне против Украины, пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«После августа мы будем добиваться введения санкций», — сказал источник издания (почему установлен такой срок — не уточняется). По данным Politico, к этому решению дипломатов подтолкнуло расследование Reuters, опубликованное в июле. В нем говорилось, что российский военный завод «Купол» тайно закупает у Китая двигатели для беспилотников через подставные компании под видом «промышленных холодильных установок», чтобы обойти санкции.

По словам собеседника Politico, ЕС знал о поставках китайских дронов в Россию еще до появления расследования, но оно «вызвало тревогу в Брюсселе». Претензии Китаю предъявили 15 стран, но Пекин либо отрицал свою причастность, либо отказывался отвечать.

«Доклад точен и показывает, что роль Китая усиливается как количественно, так и качественно. Можно с уверенностью сказать, что без поддержки Китая война сейчас выглядела бы совсем иначе», — говорит источник Politico.

Агентство Reuters давно отслеживает сотрудничество Китая и России в оборонной сфере. В сентябре 2024 года Reuters сообщало, что год назад на ижевском электромеханическом заводе «Купол», который входит в оборонный концерн «Алмаз-Антей», началась сборка новых ударных беспилотников большой дальности под названием «Гарпия-А1» с использованием китайских двигателей и деталей. Позже агентство писало, что Россия запустила программу по разработке и производству ударных беспилотников на заводе в Китае.

Читайте также

Война Тысяча двести сорок седьмой день. Китай тайно поставляет России двигатели для дронов под видом холодильников

Читайте также

Война Тысяча двести сорок седьмой день. Китай тайно поставляет России двигатели для дронов под видом холодильников