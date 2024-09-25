Reuters: Россия запустила в Китае проект по разработке и производству беспилотников

Россия запустила в Китае программу по разработке и производству ударных беспилотников большой дальности, которые планируется использовать на войне в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в европейской разведке и соответствующие документы.

По информации агентства, Ижевский электромеханический завод «Купол» (дочернее предприятие оборонного концерна «Алмаз-Антей») провел в Китае летные испытания новой модели беспилотника «Гарпия-3» с участием местных специалистов. Reuters ссылается на отчет, который «Купол» направил в Минобороны РФ в начале этого года. Позже завод сообщил ведомству, что может производить беспилотники в большом количестве, в том числе «Гарпию-3» на заводе в Китае для использования в ходе российско-украинской войны.

Согласно отчетам «Купола», которые есть в распоряжении Reuters, беспилотники «Гарпия-3» могут преодолевать расстояние около двух тысяч километров с полезной нагрузкой в 50 килограммов. Образцы «Гарпии-3» и некоторых других моделей беспилотников, произведенных в Китае, были доставлены в Россию для дальнейшего тестирования с привлечением китайских экспертов.

В документах, как отмечает Reuters, не указаны имена китайских специалистов. МИД Китая сообщил агентству, что ему ничего не известно о подобном проекте. В ведомстве добавили, что в Китае действуют строгие меры контроля за экспортом дронов.

В «Куполе», «Алмаз-Антее» и Минобороны России на запросы журналистов не ответили.

Из документов «Купола» следует, что беспилотники «Гарпия-3» — это модернизированная версия дронов «Гарпия-А1». Новый дрон был переработан китайскими специалистами по чертежам «Гарпии-А1».

В середине сентября Reuters сообщал, что в 2023 году Россия начала сборку новых ударных беспилотников большой дальности под названием «Гарпия-А1» с использованием китайских двигателей и деталей. Сборкой дронов занимается Ижевский электромеханический завод «Купол». За год с июля 2023 года он произвел более 2500 беспилотников. Из документов следует, что дроны «Гарпия» имеют взлетную массу менее 300 килограммов и максимальную дальность полета 1500 километров.

Президент России Владимир Путин заявил о планах в 10 раз увеличить выпуск беспилотников в 2024 году.

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