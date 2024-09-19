Путин заявил о планах в 10 раз увеличить выпуск беспилотников в 2024 году. Россия регулярно атакует дронами Украину

Владимир Путин заявил о планах в 10 раз увеличить выпуск беспилотников в 2024 году. Об этом он рассказал на заседании Военно-промышленной комиссии РФ после визита на одно из предприятий о производству беспилотников — «Специальный технологический центр».

«Всего за 2023 год в вооруженные силы было поставлено порядка 140 тысяч беспилотных аппаратов различных типов. В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, а если сказать поточнее — практически в 10 раз», — заявил Путин.

Линейка беспилотных систем расширяется и создаются безэкипажные катера, добавил он. По его словам, большая часть такого вооружения будет направлена в войска, которые находятся на линии фронта в Украине.

Подчеркну: нам нужно полностью закрыть потребности вооруженных сил, а для этого — последовательно наращивать производство беспилотной техники, повышать ее тактико-технические характеристики (в том числе активно внедряя элементы искусственного интеллекта, о котором я уже говорил), постоянно модернизировать с учетом боевого опыта.

Россия применяет при атаках по Украине дроны иранской разработки «Шахед» (российское название «Герань»), которые производят в том числе на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

Агентство Reuters сообщало, что в 2023 году Россия начала сборку новых ударных беспилотников большой дальности «Гарпия-А1» с использованием китайских двигателей и деталей.

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