Фонд Бориса Зимина объявили в России «нежелательной» организацией

Генпрокуратура РФ объявила «нежелательной» на территории РФ деятельность фонда предпринимателя Бориса Зимина Zimin Foundation. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По его версии, «наряду с заявленными целями поддержки науки и образования» фонд «оказывает финансовое и информационное содействие лицам и организациям, причастным к экстремистской деятельности и терроризму, иноагентам».

Генпрокуратура отмечает, что Zimin Foundation запустил «программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования», и уже выделил 30 субсидий «на реализацию проектов журналистов и ученых, враждебно настроенных по отношению к России»

«На фоне проведения специальной военной операции фонд усилил антироссийскую риторику, распространяет дискредитирующую информацию о России», — говорится в сообщении.

Обновление. Zimin Foundation распространил заявление, в котором говорится, что фонд продолжит работу, но ряд проектов теперь будут существовать без его помощи. Это премия «Просветитель», учрежденная Дмитрием Зиминым, премия «Редколлегия», учрежденная Борисом Зиминым, и Школа теоретической и молекулярной биологии, организованная в 2012 году при участии фонда «Династия». Оргкомитет премии «Просветитель» также заявил, что прекращает сотрудничество с Zimin Foundation.

В феврале 2025 года фонд Зимина вместе с фондом Михаила Ходорковского объявили о программе поддержки русскоязычных проектов, которые временно оказались без финансирования на фоне решения Госдепартамента США о заморозке программ иностранной помощи. Фонды предложили поддержку русскоязычным медийным, правозащитным и аналитическим проектам, а также гуманитарным проектам, работающим в Украине.

Борис Зимин — сын основателя компании «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») и фонда «Династия» Дмитрия Зимина. В 2016 году Борис и Дмитрий Зимины основали некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования. Борис Зимин также в течение многих лет был спонсором Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В апреле 2025 года Преображенский районный суд Москвы заочно приговорил Бориса Зимина к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве.

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