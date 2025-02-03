Фонды Зимина и Ходорковского объявили программу поддержки русскоязычных проектов, которые остались без американского финансирования

Фонды предпринимателей Бориса Зимина и Михаила Ходорковского объявили о программе поддержки для русскоязычных проектов, которые временно оказались без финансирования на фоне решения Госдепартамента США о заморозке программ иностранной помощи. Сообщения об этом опубликованы в телеграм-каналы Ходорковского и Zimin Foundation.

Фонды предложили поддержку русскоязычным медийным, правозащитным и аналитическим проектам, а также гуманитарным проектам, работающим в Украине. «Именно их сотрудники в ближайшее время не смогут продолжить свою работу и платить по счетам», — отмечается в сообщении.

Заявки на поддержку будут собирать в течение двух недель. По условиям программы проекты должны среди прочего предоставить одобренную заявку на грант в американский фонд, письмо о приостановлении финансирования, а также «детальный бюджет и список других грантодателей».

«Мы понимаем, что время — ключевой фактор и постараемся рассмотреть все поступившие документы в течение недели. <…> К сожалению, мы не сможем помочь всем грантополучателям и полностью», — отметили фонды.

Отбором заявок будет заниматься специально созданный совет, в который вошли экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, журналисты Евгения Альбац и Илья Бер, писатели Борис Акунин и Олег Радзинский, а также соучредитель Фонда Бориса Немцова Ольга Шорина.

После инаугурации президент США Дональд Трамп запретил Агентству США по международному развитию (USAID) в течение 90 дней оказывать помощь другим странам. Существующие программы ведомства решили проверить на соответствие «американским ценностям» и внешней политике США.

В рамках аудита Госдепартамент США приостановил работу всех существующих программ иностранной помощи. Исключение сделали для военной помощи Израилю и Египту, а также для гуманитарных проектов, «связанных со спасением жизни».

По данным Politico, команда Трампа изучает возможность включения USAID в Госдепартамент. На фоне этих сообщений сайт агентства стал недоступен. 3 февраля стало известно, что сотрудникам USAID в Вашингтоне сказали работать удаленно, а офис организации закрыли — на какой срок, неясно.

Возможные последствия заморозки программ поддержки США

Трамп заморозил помощь более чем 100 странам. Это грозит миру гуманитарной катастрофой Без поддержки рискуют остаться миллионы людей, которые находятся в уязвимом положении

Возможные последствия заморозки программ поддержки США

Трамп заморозил помощь более чем 100 странам. Это грозит миру гуманитарной катастрофой Без поддержки рискуют остаться миллионы людей, которые находятся в уязвимом положении