Госдепартамент США решил временно продолжить финансирование гуманитарных программ, которые «спасают жизни», сообщили The Washington Post и Associted Press, ссылаясь на заявление, которое госсекретарь Марко Рубио направил 28 января ряду проектов.

Рубио сделал исключение из заморозки помощи другим странам для гуманитарных проектов, которые обеспечивают «основные жизненно важные лекарства, медицинские услуги, продукты питания, приют, средства к существованию».

При этом Госдеп не стал делать исключение для программ, которые связаны с абортами, гендерными программами, помощью трансгендерным людям и «другой помощью, не связанной со спасением жизни».

В сообщении Марко Рубио говорилось, что программы гуманитарной помощи, спасающие жизни, могут продолжить работу или возобновить свою деятельность, если они ее приостановили. При этом, как отмечает The Washington Post, многие гуманитарные организации, получившие заявление Рубио, не поняли, могут ли продолжать работу.

Президент США Дональд Трамп 20 января запретил Агентству США по международному развитию в течение 90 дней оказывать помощь другим странам — до тех пор, пока существующие программы не проверят на соответствие внешней политике США. Госдепартамент США 24 января приостановил работу всех существующих программ иностранной помощи, сделав исключение для военной помощи Израилю и Египту. После решения Госдепа многие организации, которые зависят от помощи США, решили остановить работу.

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