Суд в Москве заочно приговорил Бориса Зимина к девяти годам колонии

Преображенский районный суд Москвы заочно приговорил к девяти годам лишения свободы бизнесмена Бориса Зимина по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Ему также назначен штраф в размере миллиона рублей. Суд лишил Зимина права «заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок два года».

«Интерфакс» уточняет, что уголовное дело связано с обвинением в хищении и продаже контрольного пакета российской компании «Брайнстон» и 52,4% акций кипрской BelkaCar Ltd. (каршерингового оператора).

Согласно сообщению прокуратуры, в период с 2017 по 2019 года Зимин якобы организовал хищение 100% акций коммерческой компании. Ведомство утверждает, что Зимин «достоверно знал, что указанные акции являются единственным активом компании, принадлежащей иностранному гражданину, и хищение акций повлечет потерю контроля над коммерческой организацией основного акционера». По версии следствия, было совершено хищение 17 781 акции стоимостью 367 миллионов рублей.

Зимин называл уголовное преследование политическим. В январе 2023 года стало известно, что бизнесмена объявили в розыск. Он уже много лет не живет в России. В сентябре 2022 года Минюст РФ объявил Зимина «иностранным агентом».

В июне 2024 года Тушинский районный суд Москвы приговорил еще двух фигурантов дела о мошенничестве — немецкого бизнесмена Ральфа Новака и инвестиционного директора швейцарского инвестфонда Winterberg Group Ильнура Азмуханова — к пяти и четырем годам лишения свободы соответственно. По версии следствия, в 2017 году они в составе преступной группы вступили в сговор с руководством кипрского офшора BelkaCar Ltd и с его помощью незаконно продали 52% акций каршеринга без ведома настоящего владельца. Покупателем стала швейцарская компания Bryanston Resources АG, подконтрольная самим бизнесменам. Также их обвинили в хищении 50% долей российской компании «Брайнстон», управлявшей активами Bryanston Resources AG. Российское следствие считало Бориса Зимина причастным к составлению плана хищения акций BelkaCar совместно с Новаком и Азмухановым.

Зимин утверждал, что не знал Новака и Азмуханова «до 2019 года или даже дольше» (в 2019 году владельцем BelkaCar стала компания Coneplace Ltd — «дочка» BMT Private Equity, основанной отцом Бориса Зимина Дмитрием — прим. «Медузы»). «Это фантазии следователей. Я этих людей не знал и даже не знал об их существовании до 2019 года или даже дольше. Я должен передать им слова поддержки, потому что, как теперь выясняется, этих людей, очевидно, держат в заложниках в надежде на их показания против меня», — говорил Зимин.

Борис Зимин — сын основателя компании «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») и фонда «Династия» (учредитель премии «Просветитель») Дмитрия Зимина. В 2016 году Борис и Дмитрий Зимины основали некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования. Борис Зимин также в течение многих лет был спонсором Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.