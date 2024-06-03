Суд в Москве приговорил немецкого бизнесмена к пяти годам колонии по делу о хищении акций каршеринговой компании BelkaCar. Обвиняемый на заседание не пришел

Тушинский районный суд Москвы приговорил немецкого бизнесмена Ральфа Новака, главу компании Singular СIS, к пяти годам колонии общего режима по делу, связанному с хищением акций каршеринговой компании BelkaCar, пишет «Интерфакс».

Новака и еще одного фигуранта дела, инвестиционного директора швейцарского инвестфонда Winterberg Group Ильнура Азмуханова, обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК). По версии следствия, в 2017 году они в составе преступной группы вступили в сговор с руководством кипрского офшора BelkaCar Ltd и с его помощью незаконно продали 52% акций каршеринга без ведома настоящего владельца. Покупателем стала швейцарская компания Bryanston Resources АG, подконтрольная самим бизнесменам. Также обоих обвиняют в хищении 50% долей российской компании «Брайнстон», управлявшей активами Bryanston Resources AG.

Потерпевшим по делу признан бывший президент и совладелец Bryanston Resources AG, немецкий инвестор Бенедикт Соботка, который подал иск о возмещении ущерба на сумму четыре миллиарда рублей. Он владел контрольным пакетом акций BelkaCar, который перешел к нему после того, как бизнесмен инвестировал средства в каршеринг на стадии его запуска.

Суд также назначил Новаку штраф в размере 800 тысяч рублей. Ильнура Азмуханова приговорили к четырем годам колонии со штрафом 500 тысяч рублей. С обоих бизнесменов суд также взыскал 393 миллиона рублей по иску потерпевшей стороны о возмещении материального ущерба. Обвинение просило для Новака восемь, а для Азмуханова семь лет колонии.

Новак, находящийся под домашним арестом, на вынесение приговора не явился, пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката бизнесмена Константина Елфимова. «Выехал в суд, он обязательный человек. Может, он в больнице. Я не знаю, где он, мы пока не можем дозвониться, инспектор пока тоже», — цитирует собеседника агентство.

Еще один фигурант этого дела — исполнительный директор российской «Брайнстон» Фабиан Кройхер. Его объявили в розыск и заочно арестовали.

По делу также проходит российский предприниматель и меценат Борис Зимин. Его следствие считает причастным к составлению плана хищения акций BelkaCar совместно с Новаком и Азмухановым.

В 2019 году владельцем BelkaCar стала компания Coneplace Ltd — «дочка» BMT Private Equity, основанной отцом Бориса Зимина Дмитрием. В январе 2023 года суд в Москве заочно арестовал Бориса Зимина по делу, связанному с хищением акций BelkaCar. Его также обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Сам Зимин назвал дело политическим. «Это фантазии следователей. Я этих людей не знал и даже не знал об их существовании до 2019 года или даже дольше. Я должен передать им слова поддержки, потому что, как теперь выясняется, этих людей, очевидно, держат в заложниках в надежде на их показания против меня», — сказал Зимин в комментарии RTVI.

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