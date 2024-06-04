Немецкий бизнесмен Ральф Новак не пришел на приговор в суде Москвы. Der Spiegel узнал, что он несколько часов прятался в посольстве Германии

Немецкий инвестор Ральф Новак, которого суд в Москве 3 июня приговорил к пяти годам колонии по делу о мошенничестве, на время приговора укрылся в посольстве Германии в Москве, сообщило немецкое издание Der Spiegel 4 июня.

По данным издания, Новак сбежал из-под домашнего ареста и не пришел на оглашение приговора. Вместо этого он днем 3 июня приехал в посольство, где находился несколько часов. Адвокат бизнесмена Константин Елфимов сказал немецким журналистам, что Новак запаниковал и боялся, что его снова задержат.

Дипломаты не знали, что делать с Новаком, отмечает издание. Венская конвенция предполагает, что посольство Германии должно передать немца местным властям, если они будут этого добиваться. При этом посольское убежище, на которое мог рассчитывать Новак, не предоставляется в случае с делами по экономическим преступлениям.

После продолжительных обсуждений с дипломатами и адвокатами, пишет Der Spiegel, Ральф Новак покинул здание посольства около полуночи. Где он сейчас находится, неизвестно. Правоохранительные органы России не сообщали о его задержании.

Ральф Новак — бизнесмен, глава компании Singular СIS. В России его обвиняли в хищении акций каршеринговой компании BelkaCar. Тушинский районный суд Москвы приговорил Новака к пяти годам колонии и штрафу в размере 800 тысяч рублей.

По уголовному делу о хищении акций BelkaCar проходит российский предприниматель и меценат Борис Зимин. Он называл дело политическим. Зимин, который находится вне России, заочно арестован.

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