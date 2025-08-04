Трамп пригрозил «значительно» повысить пошлины для Индии из-за российской нефти

США «значительно» повысят торговые пошлины для Индии, поскольку она получает прибыль от перепродажи российской нефти, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он не уточнил, на сколько поднимет тарифы и когда это произойдет.

«Индия не только закупает огромные объемы российской нефти, но и перепродает значительную часть этих закупок на открытом рынке, получая огромные прибыли. Им неважно, сколько людей в Украине гибнет от рук российской военной машины», — написал Трамп в Truth Social.

В последние недели президент США Дональд Трамп не раз угрожал Индии санкциями из-за российской нефти. 1 августа он ввел 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии. В индийском правительстве заявили, что продолжат закупать нефть у России, несмотря на угрозы Трампа.

Трамп считает, что Индия, закупая нефть у России, финансирует полномасштабное российское вторжение в Украину, сообщили в Белом доме.

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