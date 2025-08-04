Белый дом: Трамп считает, что Индия финансирует вторжение в Украину, закупая нефть у России

Заместитель главы аппарата Белого дома, один из самых влиятельных помощников президента США Стивен Миллер обвинил Индию в том, что она фактически финансирует полномасштаное вторжение войск РФ в Украину, когда покупает российскую нефть.

«Он [Дональд Трамп] очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну путем закупки нефти у России», — заявил Миллер в эфире Fox News (цитата по Reuters).

«Люди были бы шокированы, узнав, что Индия практически сравнялась с Китаем по объемам закупок российской нефти. Это поразительный факт», — добавил он.

Как отмечает Reuters, комментарий Миллера стал одним из самых резких критических высказываний в адрес Индии со стороны администрации Трампа.

Посольство Индии в Вашингтоне не ответило на запрос журналистов о комментарии.

США 1 августа ввели 25-процентные пошлины на импорт товаров из Индии. Власти США пошли на такой шаг из-за того, что Индия закупает военное оборудование и энергоресурсы у России. Перед введением пошлин, как сообщало агентство Reuters, четыре государственные нефтеперерабатывающие компании Индии ограничили покупку российской нефти. После того, как пошлины вступили в силу, в индийском правительстве заявили, что страна продолжит закупать нефть у России, несмотря на угрозы Трампа.

Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на импорт в США из стран, покупающих российскую нефть, если Москва не заключит мирное соглашение с Украиной до 8 августа.

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