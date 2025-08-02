«Осторожно, новости»: сотрудники национализированного Домодедово массово увольняются из-за урезания зарплат

Руководство аэропорта Домодедово уведомило сотрудников, что с июня им будет начисляться только 20% от прежней зарплаты, а остальное оформляться «премиями». Об этом пишет телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на работников аэропорта, который национализировали в начале лета.

Один из собеседников журналистов сообщил, что об урезании зарплат им объявили на совещании 14 июля. Сотрудникам Домодедово предложили либо искать другие вакансии внутри аэропорта, либо увольняться. «Фактически людей лишают большей части дохода. Никаких уведомлений заранее, никакого официального простоя или сокращения», — сказал он.

Как рассказывают источники канала, с начала июля из Домодедово уволились около 200 сотрудников. В основном, это работники управляющей компании аэропорта «Эрпорт Менеджмент Компани Лимитед», на которую первой распространили новый формат расчетов.

Сотрудники Домодедово уже написали обращения в Генпрокуратуру, администрацию президента РФ и администрацию Подмосковья.

В середине июня Арбитражный суд Московской области обратил в доход государства аэропорт Домодедово. Иск к аэропорту в январе подавала Генпрокуратура РФ. В материалах суда были указаны 32 ответчика, в том числе операционные компании, управляющие аэропортом, и два физических лица — глава наблюдательного совета аэропорта Валерий Коган и основной владелец Домодедово Дмитрий Каменщик. Как сообщали источники «Ведомостей» и «Коммерсанта», претензии Генпрокуратуры к Домодедово связаны с тем, что Каменщик (имеет гражданства Турции и ОАЭ) и Коган (имеет гражданство Израиля) имеют иностранные гражданства и в нарушение российского законодательства распоряжались активами стратегического для страны предприятия.

Новый управляющий директор Домодедово Андрей Иванов рассказывал, что общий долг аэропорта составляет 70 миллиардов рублей.

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