В России теперь будет штраф за поиск «экстремистских» материалов. Путин подписал эти поправки

Президент России Владимир Путин подписал поправки, которые вводят административную ответственность за «умышленный» поиск в интернете «экстремистских» материалов, в том числе с использованием VPN. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

За «умышленный поиск экстремистских материалов» предлагается штрафовать на сумму от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Кроме того, вводятся штрафы за «нарушение порядка использования» VPN-сервисов. Гражданам за распространение рекламы VPN-сервисов грозят штрафы от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 500 тысяч рублей.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Закон о штрафах за поиск «экстремистского» контента был принят Госдумой 22 июля. Против принятия закона проголосовали 67 депутатов, еще 22 воздержались. С критикой поправок ранее выступили, в частности, пропагандистка Маргарита Симоньян и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Министр связи РФ Максут Шадаев на совещании правительства с президентом говорил, что рядовые граждане, которые специально не ищут запрещенные экстремистские материалы, даже с использованием VPN, не будут подпадать под действие нового закона. В ответ на вопрос Путина, как закон «на практике должен функционировать», Шадаев ответил, что в каждом отдельном случае надо будет доказать, что у человека был умысел и он заранее знал, что материал носит «экстремистский» характер.

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