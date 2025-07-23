Путин спросил министра связи, как будет применяться закон о штрафах за поиск «экстремистских» материалов. Министр ответил, что «рядовым гражданам» ничто не угрожает

Министр связи РФ Максут Шадаев на совещании правительства с президентом доложил Владимиру Путину, что Госдума накануне приняла закон о штрафах за поиск «экстремистского» контента. Внимание на это обратила журналистка Фарида Рустамова — она назвала этот случай «удивительным» и «внезапным».

Шадаев пообещал, что «рядовые граждане, которые специально не ищут запрещенные экстремистские материалы, даже с использованием VPN», не будут подпадать под действие нового закона. В ответ на вопрос Путина, как закон «на практике должен функционировать», Шадаев ответил, что в каждом отдельном случае надо будет доказать, что у человека был умысел и он заранее знал, что материал носит «экстремистский» характер.

«Удивительный случай: на совещании с президентом обсуждают закон, который еще не прошел Совфед и который сам президент еще не подписал. Эти публичные комментарии, которые Кремль даже отдельно выложил в своем телеграм-канале, явно нужны для того, чтобы успокоить общественность и, вероятно, дать сигнал тем самым правоохранителям, чтобы те не жестили», — отмечает Фарида Рустамова.

Закон о штрафах за поиск «экстремистского» контента был принят Госдумой 22 июля. Против принятия закона проголосовали 67 депутатов, еще 22 воздержались. Столь массовое голосование против законопроекта — крайне редкий случай для Госдумы.

Депутаты от «Новых людей» и КПРФ жестко критиковали документ прямо на заседании Думы. Источники «Медузы», близкие к администрации президента, сообщали, что Кремль не давал «особого поручения» системной оппозиции поддержать законопроект, так как для этого хватило голосов «Единой России».

Закон для вступления в силу должен быть одобрен Советом Федерации и подписан Путиным.

Читайте также

Больше 60 депутатов выступили против штрафов за поиск «экстремизма». Это можно считать протестным голосованием. В Госдуме даже была дискуссия «Это борьба с гражданами. Люди против»

Читайте также

Больше 60 депутатов выступили против штрафов за поиск «экстремизма». Это можно считать протестным голосованием. В Госдуме даже была дискуссия «Это борьба с гражданами. Люди против»