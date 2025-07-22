Больше 60 депутатов выступили против штрафов за поиск «экстремизма». Это можно считать протестным голосованием. В Госдуме даже была дискуссия «Это борьба с гражданами. Люди против»

: Люди против. В такой редакции закон не нужен. […] Что мешает телефонному мошеннику прислать ссылку пенсионеру, которого перекинет на экстремистский сайт? Ничего. Это не только нарушает базовую свободу людей, но и открывает новый простор для мошенничества. По сути, предлагается наказывать людей за то, что их обманули мошенники.

: Если мы говорим об этих штрафах, то эти формулировки, эта борьба, я еще раз подчеркиваю, борьба с гражданами. Это даже не требование молчать, это требование не искать и не думать. И это осложняет борьбу с экстремизмом.

: Мы не согласны с тем, что их [меры] предварительно не обсуждают с обществом. Общество должно понимать, о чем идет речь, что мы хотим предотвратить и на что общество должно пойти, на какие ограничения. Это должно быть выбором граждан.

: Это де-факто первая попытка на государственном уровне отслеживать «цифровой след» россиян. […] Размытые формулировки в тексте позволят отнести к нарушителям миллионы россиян просто за поиск и просмотр нежелательной информации. Для того, чтобы нарушить закон, достаточно будет просто перейти не по той ссылке и посмотреть что-то нехорошее. Однако критерии того, «что такое хорошо, а что такое плохо» одному Богу известны […] Закон буквально через пару дней породит волну мошенничества, докса, шантажа и вымогательства. Ведь подставить человека будет проще простого.

Госдума 22 июля приняла закон о штрафах за поиск «экстремистских материалов». За документ проголосовали 306 депутатов, 67 выступили против, 22 воздержались. В российском парламенте редко происходит столь массовое голосование против законопроектов. Из недавних примеров — в марте 2025 года 80 депутатов выступили против законопроекта о местном самоуправлении. В мае 2021 года законопроект о запрете избираться в Госдуму людям, связанным с «экстремистскими» и «террористическими» организациями, приняли почти только голосами «Единой России». В 2018-м году 83 депутата проголосовали против повышения пенсионного возраста.

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Фото на обложке: Александр Земляниченко / AP / Scanpix / LETA