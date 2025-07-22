Администрация президента России (АП) не давала «особого поручения» депутатам Госдумы поддерживать законопроект о штрафах за поиск «экстремистских» материалов. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к АП.

«Сами системные партии понимают, что законопроект непопулярный, может оттолкнуть избирателя, а они этого не хотят — через год выборы в Госдуму. На кону их представительство. Для принятия вполне достаточно голосов „Единой России“, поэтому никто [системную оппозицию] не напрягал», — сказал источник «Медузы».

Он добавил, что для администрации президента важно, чтобы «системные оппозиционеры канализировали определенные настроения, а их ядерный электорат не разбредался».

Источник «Медузы» в руководстве Госдумы, в свою очередь, сообщил, что глава политического блока Кремля Сергей Кириенко довольно поздно узнал о законопроекте. По мнению источника, запрет искать «экстремистские» материалы был инициативой силовиков.

«Поэтому, в том числе, на системную оппозицию никто не давил, дали проявить позицию. Упрекнуть [Сергея Кириенко] тоже не в чем, за законопроект голосовало конституционное большинство», — сказал источник.

Закон, вводящий штрафы за поиск «экстремистских» материалов в интернете, был принят Госдумой во втором и третьем чтении 22 июля.

За документ, по большей части, голосовали только представители «Единой России»: из 395 присутствовавших в зале депутатов его поддержали 306 человек, 67 выступили против еще 22 воздержались. Представители системной оппозиции резко критиковали законопроект во время рассмотрения.

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