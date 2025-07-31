Депутаты думы Березовского (город-спутник Екатеринбурга) на заседании по избранию мэра поддержали кандидатуру действующего главы города Евгения Писцова, сообщает 66.ru.

За Писцова проголосовали 16 депутатов, еще два бюллетеня были испорчены и признаны недействительными. Соперником Писцова был вице-мэр города по социальным вопросам Артур Садреев. За него не отдали ни одного голоса. Ранее он говорил, что не надеется обойти своего начальника в голосовании. Решение пойти на выборы он объяснял тем, что хочет «получить новый опыт, пообщаться с коллегами».

Председатель городской думы Алексей Горевой заявил, что депутаты и представители администрации «научились друг друга лучше слышать, обе стороны сделали выводы», передает «Коммерсант».

Для Писцова это будет четвертый срок на посту мэра. Он руководит муниципалитетом с 2011 года.

Выборы главы Березовского проходили уже во второй раз в 2025 году. В конце января местная дума выбрала мэром начальника отдела инвестиционного развития администрации и жену личного водителя Писцова Юлию Маслакову, которая была «техническим» кандидатом. Один из депутатов рассказал «Коммерсанту», что это было голосование не за Маслакову, а против Писцова. После выборов Маслакова заявила, что не будет работать в «атмосфере конфликта» и «отказалась от должности». В должность мэра она не вступила.

По информации «Коммерсант-Урал», в мае областные власти договорились с думой Березовского и депутатом заксобрания региона, генеральным директором группы компаний Brozex Вячеславом Брозовским о переизбрании мэром Евгения Писцова. Предполагается, что в 2026 года Писцов пойдет «на повышение» в правительство или в областное заксобрание.

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