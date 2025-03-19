Чиновница из города Берёзовский добилась отмены результатов выборов мэра, на которых сама же и победила Она пропустила свою инаугурацию и подала в суд из-за своего избрания

Администрация Березовского городского округа

Суд города Берёзовский в Свердловской области признал незаконным избрание на пост мэра Юлии Маслаковой — чиновницы, которая шла на голосование как «технический» кандидат и после победы отказалась исполнять обязанности главы города.

Берёзовский — город-спутник Екатеринбурга, в котором живут около 75 тысяч человек. С 2011 года его возглавлял член «Единой России» Евгений Писцов. В 2015 году Берёзовский стал одним из первых российских муниципалитетов, решивших отказаться от прямых выборов мэра. Его стали выбирать депутаты городской думы среди кандидатов, которых предложила конкурсная комиссия.

Осенью 2024 года истек третий срок полномочий Писцова на посту мэра. Он решил переизбираться на четвертый срок. Как сообщалось, его поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Но не поддержали многие члены городской думы. СМИ объясняли это разногласиями Писцова с Вячеславом Брозовским — влиятельным местным бизнесменом, который раньше сам был мэром Берёзовского, а потом вошел в состав заксобрания Свердловской области (и стал одним из богатейших депутатов).

Из-за споров Писцова с городской думой выборы мэра вместо сентября 2024-го прошли в январе 2025-го. Участвовать вызвались 10 кандидатов — в том числе Писцов, спикер городской думы Алексей Горевой, которого называли его основным конкурентом, и Юлия Маслакова, чиновница городской администрации и жена личного водителя Писцова. Конкурсная комиссия, которая состоит наполовину из людей губернатора и наполовину из депутатов городской думы, оставила лишь двух кандидатов — Писцова и Маслакову.

Тогда депутаты гордумы устроили протестное голосование. 30 января они выбрали главой Берёзовского Маслакову — выпускницу Уральского института управления РАНХиГС, которая восемь лет возглавляет отдел инвестиционного развития городской администрации. За нее проголосовали 17 депутатов, за Писцова — шесть. Перед голосованием Маслакова попыталась взять самоотвод, но ей ответили, что после окончания работы конкурсной комиссии снять свою кандидатуру с выборов уже невозможно.

Маслакова отказалась от должности мэра; она заявила, что не будет работать в «атмосфере конфликта», писал «Коммерсант» со ссылкой на источник в правительстве Свердловской области. Чиновница проигнорировала свою инаугурацию, прошедшую в середине февраля, и подала в суд на городскую думу, избравшую ее мэром вопреки ее воле. Бывший кандидат на пост главы Берёзовского Андрей Еланцев заявил, что «это первый в России случай, когда одержавший победу кандидат оспаривает свое же избрание».

19 марта Берёзовский городской суд удовлетворил иск Маслаковой об отмене результатов выборов мэра. Адвокат чиновницы заявил, что победа на выборах повлекла для его клиентки «негативные последствия в виде дополнительных обязанностей». Сама Маслакова в суд ни раз не явилась. Она продолжает работать в городской администрации (как и ее муж). Обязанности мэра продолжает выполнять Писцов — до тех пор, пока в городе не пройдут перевыборы.