Кандидат-спойлер, победившая на выборах мэра города в Свердловской области, не пришла на свою инаугурацию

Выигравшая выборы «технический» кандидат Юлия Маслакова не вступила в должность мэра города Березовского в Свердловской области, рассказали «Коммерсанту» в аппарате городской думы.

«На данный момент процедуры вступления в должность и принесения присяги не было. Юлия Маслакова не выходила на связь некоторое количество времени, могли быть какие-то уважительные причины», — заявили изданию в думе Березовского. Там добавили, что будут выяснять, почему Маслакова не пришла на инаугурацию.

Юлия Маслакова — начальник отдела инвестиционного развития администрации Березовского и жена личного водителя Евгения Писцова, который с 2011 года возглавляет город.

В конце января Маслакова, которую «Коммерсант» называл «техническим» кандидатом, выиграла в конкурсе на пост мэра, оказавшись единственной соперницей Писцова. Чиновницу поддержали 17 депутатов, действующего мэра — шесть. Один из депутатов рассказал «Коммерсанту», что это было голосование не за Маслакову, а против Писцова.

Перед голосованием чиновница попыталась сняться с конкурса, но ей сообщили, что на этом этапе убрать свою фамилию из бюллетеня уже нельзя. После выборов, как сообщала газета, Маслакова заявила, что не будет работать в «атмосфере конфликта» и «отказалась от должности». По данным «Коммерсанта», в городе будут назначены перевыборы. До этого времени «полноценным главой муниципального округа» останется Писцов. В феврале Маслакова подала в суд на городскую думу.