Дума города Березовского в Свердловской области выбрала мэром начальника отдела инвестиционного развития администрации Юлию Маслакову, которая была «техническим» кандидатом. Об этом пишет «Коммерсант».

Березовский муниципальный округ — город-спутник Екатеринбурга. На начало 2024 года там проживали 76,8 тысячи человек. С декабря 2011 года город и его администрацию возглавлял единоросс Евгений Писцов.

Третий срок полномочий мэра Писцова истек осенью 2024 года. Конкурс на замещение должности прошел только в конце января 2025 года. Помимо Писцова, на должность мэра претендовали девять человек. В итоге в финале конкурса (кандидатов выбирала конкурсная комиссия, половину которой представляли депутаты гордумы — прим. «Медузы») оказались Евгений Писцов и Юлия Маслакова — начальник отдела инвестиционного развития администрации Березовского и жена личного водителя мэра.

30 января на заседании городской думы депутаты, большинство из которых представляют «Единую Россию», сказали действующему мэру, что к нему «накопилось много вопросов по эффективности принятых решений». В ответ Писцов заявил, что об эффективности принятых им решений на посту мэра «говорят конкретные результаты». По его словам, Березовский признан лучшим среди крупных городов Свердловской области.

В свою очередь Маслакова попыталась сняться с конкурса, но ей сообщили, что на этапе голосования убрать свою фамилию из бюллетеня уже нельзя. В итоге из 23 присутствующих депутатов 17 поддержали Маслакову, которую «Коммерсант» называет «техническим» кандидатом. Один из депутатов после этого спросил, как теперь город будет «жить без главы». На это председатель гордумы Алексей Горевой заявил, что новый мэр может не вступать в полномочия, в связи с чем будет объявлен новый конкурс по отбору кандидатов.

По словам одного из депутатов, это было голосование не за Маслакову, а против Писцова. Другой собеседник «Коммерсанта» заявил, что парламентарии пытались договориться с властями региона о допуске в финал «альтернативных» претендентов, но их не услышали. «Когда до голосования допустили только объективно технического кандидата, нам не оставили выбора», — сказал депутат.

Будет ли Маслакова вступать в должность мэра, неизвестно.