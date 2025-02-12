Кандидат-спойлер, победившая на выборах мэра уральского города, подала в суд на гордуму, избравшую ее

Избранный мэр города Березовского в Свердловской области Юлия Маслакова подала в суд на городскую думу, которая назначила ее на эту должность в конце января. Об этом пишет издание Itʼs My City со ссылкой на бывшего кандидата на пост мэра города Андрея Еланцева.

Иск Маслаковой зарегистрирован в Березовском городском суде, он проходит по категории «О защите избирательных прав и права на участие в референдума граждан РФ». Детали иска неизвестны.

По мнению Еланцева, Маслакова подала иск, чтобы помочь сохранить пост мэра Евгению Писцову, занимавшему эту должность с 2011 года и против которого проголосовали депутаты. Он также допустил, что иск может быть связан с заседанием думы 30 января, на котором не приняли заявление Маслаковой о самоотводе.

«Это первый в России случай, когда одержавший победу кандидат оспаривает своё же избрание. В СМИ же называют Маслакову „техническим кандидатом“, который был нужен Евгению Писцову для создания иллюзии выбора. Налицо злоупотребление правами в интересах действующего мэра. Понимая, что шансов избраться у него нет совсем, люди совершенно без всякого стеснения затягивают процесс выборов нового мэра любыми средствами, желая сохранить власть хотя бы на несколько месяцев», — написал Еланцев на своей странице во «ВКонтакте».

Сама Маслакова пока не комментировала иск.

Юлия Маслакова — начальник отдела инвестиционного развития администрации Березовского и жена личного водителя мэра Евгения Писцова. Третий срок полномочий Писцова истек осенью 2024 года. На должность мэра претендовали девять человек. В итоге в финале конкурса оказались Писцов и Маслакова. Маслакова попыталась сняться с конкурса, но ей сообщили, что на этапе голосования убрать свою фамилию из бюллетеня уже нельзя. В итоге из 23 присутствующих депутатов 17 поддержали Маслакову, которую СМИ называли «техническим» кандидатом. По словам одного из депутатов, это было голосование не за Маслакову, а против Писцова.

Вскоре стало известно, что Маслакова решила отказаться от должности мэра, так как не хочет работать в «атмосфере конфликта». В городе будут назначены перевыборы. До этого времени главой Березовского останется Писцов.