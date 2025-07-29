В Кремле «приняли к сведению» заявления президента США Дональда Трампа, который объявил, что сокращает установленный для Москвы срок для заключения соглашения о прекращении огня в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы приняли к сведению вчерашние заявления президента Трампа. Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования», — приводит слова Пескова «Интерфакс».

На просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что он больше не заинтересован в телефонных разговорах с Владимиром Путиным, Песков сказал, что «хотел бы избежать каких-то оценок».

«Еще раз повторяю, мы приняли к сведению заявления президента Трампа», — заявил представитель Кремля.

Он добавил, что вопрос о возможной встрече Путина и Трампа «как не стоял в предметном плане, так и не стоит».

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в Путине и собирается сократить 50-дневный срок, который он дал Москве для заключения соглашения о прекращении огня в Украине. Позже он уточнил, что сократит этот срок до 10-12 дней. Он напомнил, что вел переговоры с Путиным несколько раз, но затем российский президент «начинает запускать ракеты по какому-то городу, например, по Киеву» и убивает много людей. «Мне уже не так интересно разговаривать. У нас бывали такие приятные беседы, такие уважительные и хорошие беседы. А потом на следующую ночь люди погибают от ракет, летящих на города», — сказал Трамп.

В середине июля Трамп заявил, что Соединенные Штаты введут пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если Москва не заключит соглашение о прекращении огня.

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