Трамп заявил, что больше не заинтересован в разговорах с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не заинтересован в телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным.

«Мне уже не так интересно разговаривать. У нас бывали такие приятные беседы, такие уважительные и хорошие беседы. А потом на следующую ночь люди погибают от ракет, летящих на города», — заявил президент США.

Ранее Трамп заявил, что сократит дедлайн, в течение которого он ждет от российского президента прекращения огня. «Я собираюсь установить новый дедлайн на 10 или 12 дней, начиная с сегодня», — сказал он. Ранее Трамп требовал от Путина прекращения боевых действий к началу сентября.

В случае отказа прекратить огонь Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 100% на ввоз продукции в США для всех стран, ведущих торговлю с Россией.

Трамп в последний раз говорил с Путиным по телефону 3 июля. Президент США выразил неудовлетворение разговором, заявив, что сомневается в стремлении президента РФ к скорейшему миру.

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