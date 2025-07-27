NYT: Евросоюз приостановил помощь Украине после принятия Зеленским закона о лишении независимости антикоррупционных органов

Евросоюз сообщил 25 июля, что удержит 1,5 миллиарда евро помощи Украине из общего фонда в размере 4,5 миллиарда евро. Это стало следствием принятого Владимиром Зеленским закона, который подчинил офису генпрокурора Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), пишет The New York Times.

Фонд помощи Украине, напоминает NYT, был создан Евросоюзом в 2024 году. Из него в течение трех лет планируется выделить 50 миллиардов евро на устранение ущерба, причиненного войной, и подготовку страны к вступлению в ЕС. Финансирование из этого фонда не может быть использовано для военных закупок и зависит от достижений Киева в области стандартов управления.

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил журналистам, что Украина запросила выделение средств из этого фонда в июне, несмотря на невыполнение трех из 16 контрольных показателей — включая неспособность назначить судей в специализированный антикоррупционный суд.

Приостановку помощи NYT называет сигналом новой готовности Евросоюза критиковать правительство Зеленского по вопросам внутренней политики в разгар войны. Это также вызвало вопросы, не начинает ли ослабевать доверие к Зеленскому со стороны западных союзников Украины, пишет газета.

Однако решение об удержании суммы в 1,5 миллиарда евро не окончательное — финансирование может быть возобновлено, если Украина выполнит определенные контрольные показатели, отмечает NYT.

22 июля Верховная рада Украины одобрила, а Зеленский сразу вслед за этим подписал закон, который фактически подчиняет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) офису генпрокурора и лишает их независимости. После этого в Киеве, Одессе, Львове, Днепре, Харькове и других городах начались протесты.

Зеленский сказал, что мнение протестующих было услышано — и 24 июля внес в Верховную раду новый законопроект, который должен вернуть независимость антикоррупционным органам. В новом законопроекте, по словам президента Украины, предусмотрены меры, позволяющие защитить антикоррупционные органы от российского влияния. Financial Times сообщала со ссылкой на источники, что около 70 депутатов Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» опасаются голосовать за новый законопроект — они «боятся, что против них начнется несправедливое уголовное преследование из мести».

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