ТАСС: Юрия Дудя могут проверить на государственную измену

Российское государственное агентство ТАСС утверждает, что уполномоченные органы России могут проверить интервьюера Юрия Дудя «на признаки состава преступления, предусмотренного статьей 275 УК (госизмена)». Об этом агентству сообщил источник в правоохранительных органах. Другие подробности ТАСС не приводит.

Агентство отметило, что ранее Дудя объявили в международный розыск и заочно арестовали по статье об уклонении от обязанностей «иностранного агента», «совершенном лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ» (часть 3 статьи 330.1 УК).

ТАСС сообщил, что Юрия Дудя могут проверить на госизмену, на следующий день после того, как на ютьюб-канале Дудя вышло интервью бывшего посла США в России Майкла Макфола.

Министерство юстиции РФ объявило Юрия Дудя «иноагентом» вскоре после начала полномасштабной российско-украинской войны, в апреле 2022 года. О том, что в отношении Дудя возбудили уголовное дело, стало известно в начале июля 2025-го. Басманный суд Москвы заочно арестовал Дудя 22 июля.

Статья об уклонении от обязанностей «иностранного агента» предусматривает до пяти лет лишения свободы, статья о государственной измене — вплоть до пожизненного.

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